В Києві знайшли мертвим сина екс-нардепа Ржавського

У Києві старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра знайшли мертвим. За словами батька, його вбили після погроз.

Про це повідомив сам Олександр Ржавський на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: На Філіппінах вбили мера під час церемонії підняття прапора: відео

"Наш старший син загинув. Його вбили страшним варварським способом. Він помирав вдень у калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своїм убивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде певною гарантією, що висловлені погрози тільки слова", – йдеться у його повідомленні.

За словами батька, він знав, що його синові погрожували, але жодних подробиць не розкрив.

Наразі правоохоронці перевіряють всі версії. Поліція вивчає всі записи камер відеоспостереження, поки що сторонні особи на них не зафіксовані, повідомляють "Факти".

Вбитого бізнесмена виявили на території бази, яку орендує його фірма "Бліц-інвест", що займається виробництвом гідроізоляційних матеріалів. У чоловіка було перерізане горло й вени. Поруч лежав зламаний канцелярський ніж. За фактом вбивства порушено кримінальну справу, розповіла прес-офіцер Дарницького райуправління столичного главку поліції Інна Гамалій. Але правоохоронці не відкидають, що це – самогубство.

Тіло загиблого передано на експертизу, яка має встановити причину смерті.