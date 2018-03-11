В київському ресторані через дівчину спалахнула масова бійка: відомі деталі

В ніч проти неділі, 11 березня, в київському ресторані L'Kafa, що розташований в торговому центрі "Україна" на Площі Перемоги спалахнула масова бійка. Участь у сутичці взяли відразу 14 осіб, є постраждалі.

Про це повідомляє "Інформатор".

За інформацією видання, вночі до ресторану зайшли 8 чоловіків віком 30-45 років. Вони відразу пішли танцювати. Один із чоловіків штовхнув дівчину, яка теж відпочивала в закладі. До цього чоловіка миттєво підстрибнув інший чоловік, який сидів за столиком разом з друзями, і вдарив кривдника по обличчю.

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Охоронець закладу Михайло розповів, від удару чоловік впав на вішалку і розбив голову. Відтак, після цього члени обох компаній почали битися. Цю сутичку вгамував персонал ресторану.

Працівники закладу викликали "швидку", яка госпіталізувала побитого чоловіка. А чоловіка, який розпочав бійку, "заламали" працівники поліції.