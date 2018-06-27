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В книгарнях України з'явиться нова частина "поттеріани" Джоан Роулінг

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В Україні з'явиться нова книга Джоан Роулінг "Гаррі Поттер: Історія магії"
В Україні з'явиться нова книга Джоан Роулінг "Гаррі Поттер: Історія магії" / Фото з соцмереж

Для всіх прихильників історії про юного чарівника Гаррі Поттера є чудова новина – українське видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вже цієї осені випустить друком перекладену книгу Джоан Роулінг "Гаррі Поттер: Історія магії".

За переклад нової частини "поттеріани" візьметься Віктор Морозов, який працював над адаптацією всіх попередніх книг про Гаррі Поттера.

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У видавництві зазначають, що книга "Гаррі Поттер: Історія магії" є ілюстрованим каталогом видавництва Bloomsbury, яка була видана у 2017 році з нагоди 20-ї річниці виходу першої книги про Гаррі Поттера.

"Гаррі Поттер: Історія магії" – це офіційна книга виставки, плід незабутньої співпраці видавництва Bloomsbury, Дж.К. Ролінґ і блискучих кураторів Британської бібліотеки. Вона обіцяє читачам захопливу подорож предметами, які вивчаються у Гоґвортській школі чарів і чаклунства – від алхімії та настійок до гербалогії і догляду за магічними істотами,
– йдеться в офіційному повідомленні видавництва.

Представники "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" додають, що у кожному розділі нової книги можна буде побачити "артефакти з Британської бібліотеки та інших колекцій з усього світу, а також ексклюзивні рукописи, ескізи та ілюстрації з архіву Гаррі Поттера".

"Читачі зможуть познайомитися зі стародавніми книгами заклинань, чудово проілюстрованими сувоями, які розкривають секрет Еліксиру життя, флаконами з кров'ю дракона, корінням мандраґори, малюнками кентаврів та справжньою мітлою відьми; у книзі міститься інформація про магічні винаходи Джоан Ролінг поряд з їхніми культурними та історичними предками", – додали у видавництві.

 

Теги: LifeStyle Новини України Гаррі Поттер Література Книги Новини культури
Джерело: 24 Канал
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