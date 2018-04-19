В Книгу рекордів занесли унікальну великодню писанку

Найбільшу великодню писанку з пап’є-маше передали до Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького. Писанку створили діти, вона занесена до Книги рекордів України.

Писанка має висоту 3 метри і ширину 2 метри 23 сантиметри. Її прикрасили орнаментом трипільської культури.

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За словами організаторів, у створенні писанки брали участь 700 людей. Основу з пап’є-маше виготовляли понад два тижні, розмальовували її один день.

Уже готове яйце спершу показали просто неба, на Європейській площі Дніпра, потім перенесли до міськради, тепер воно буде в експозиції історичного музею.