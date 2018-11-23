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      В колонію до Романа Сущенка приїхав правозахисник Фейгін: подробиці

      75 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото з вільних джерел

      Журналіста Романа Сущенка у російській колонії відвідав адвокат. До колонії в Кірово-Чепецьку приїхав також правозахисник Марк Фейгін, проте поки питання щодо його особистих відвідин політв'язня не вирішене.

      Про це сам Фейгін написав у своєму Twitter.

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      Я в Кірово-Чепецьку. Приїхав до Романа Сущенка. Тільки що до нього в зону увійшов адвокат. Питання з передачею ліків і моїми відвідинамивсе ще не вирішені. Але це є порушенням закону щодо "інших осіб, що надають юридичну допомогу" засудженому,
      – зазначив правозахисник.

      Додамо, що у листопаді стало відомо про те, що незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області. Ця колонія розташована за більш ніж тисячу кілометрів від Москви.

      Зауважимо також, що раніше адвокатом Сущенка був саме Марк Фейгін, проте він не зміг продовжити ведення цієї справи після того, як у РФ його позбавили адвокатського статусу.

      Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка.

      Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Роман Сущенко заручники
      Джерело: 24 Канал
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