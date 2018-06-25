В комітеті Європарламенту погодили запровадження санкцій проти Угорщини

Комітет Європейського парламенту проголосував за відкриття санкційної процедури проти Угорщини через порушення урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана фундаментальних цінностей ЄС.

Про це повідомляє The Associated Press.

Читайте також: Санкції проти Росії: віце-прем'єр Італії зробив різку заяву

Для того, щоб розпочалася процедура рішення комітету мають затвердити на голосуванні під час пленарної сесії у Страсбурзі.

Комітет громадянських свобод (LIBE) проголосував 25 червня за доповідь, що рекомендує розпочати "процедуру за статтею 7" у зв'язку із занепокоєнням щодо незалежності суддів, свободи ЗМІ та жорсткого поводження з мігрантами в Угорщині.

Санкції можуть призвести до втрати права голосу Угорщини в ЄС, хоча це малоймовірно, тому що Польща, проти якої вже відкрита така процедура, напевно накладе вето. Для накладення санкцій необхідне одностайне рішення всіх членів ЄС.

Нагадаємо, 1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав санкції Євросоюзу проти Польщі через згортання в країні демократії та правової держави. Метою санкцій є відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя. У відповідь на це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина буде блокувати будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі.