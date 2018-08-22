У Кремлі чекають на вибори в Україні, щоб привести до влади реваншистів, – експерт

Президент Росії Володимир Путін очікує на президентські та парламентські вибори в Україні, щоб привести до влади прокремлівські сили та завдяки їм диктувати умови настання миру на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"В Кремлі все ж очікують на президентські вибори, які відбудуться у березні наступного року, а, можливо, й на парламентські. Але особливо – на президентські, тому що зараз все спрямовано на те, щоб задіяти всі аргументи і можливості на міжнародній арені, і особливо в Україні, для того, щоб до влади привести прокремлівські сили, одним словом реваншистів", – розповів Богдан.

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Експерт констатував, що на сьогодні на певних українських телеканалах та у ЗМІ лунають заяви окремих політиків не про "переможний мир, а про якийсь там мир". Проте ніхто не уточнює, "що це за мир і на яких умовах".

Пропутінські сили намагаються впровадити у суспільну свідомість, що майбутнє України – це псевдо-пацифізм і капітулянство. Тобто треба приповзти на колінах до Путіна і просити у нього про мир, який він, можливо, дозволить Україні мати,

– наголосив ветеран зовнішньої розвідки.

Водночас Богдан висловив переконання, що проросійські кандидати все-таки не переможуть на майбутніх виборах в Україні.

"Проросійські кандидати і політики не отримають перемогу на майбутніх виборах. Але такі плани в Кремлі є і робитиметься спроба втручання у внутрішні політичні справи України", - – запевнив експерт.

До слова, раніше український нардеп Дмитро Тимчук заявив, що проросійські бойовики на Донбасі можуть активізуватись під час передвиборної кампанії в Україні, щоб дискредитувати так звану "партію війни" і популяризувати заклики до миру від проросійських кандидатів.