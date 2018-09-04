В Кремлі відповіли на застереження Трампа щодо Сирії
Спікер президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував застереження президента США Дональда Трампа про небезпеку нанесення удару по сирійському Ідлібу.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
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За словами спікера, заклик Трампа – це прояв "незбалансованого підходу" до оцінки ситуації в Сирії, адже в Ідлібі "засіла численна група терористів".
"Ми знаємо, що сирійські Збройні сили готуються до вирішення цієї проблеми. Просто виступати з якимись попередженнями, не звертаючи уваги на дуже небезпечний, негативний потенціал для всієї ситуації в Сирії, напевно, є неповним, незбалансованим підходом", – заявив Пєсков.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Іран здійснять "серйозну гуманітарну помилку" в Сирії, якщо допустять наступ урядових сил на останній оплот збройної опозиції – провінцію Ідліб.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.