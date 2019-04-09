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      В Криму затримали за одиночний пікет матір незаконно ув'язненого кримського татарина

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      Затримання мати кримського татарина
      Затримання мати кримського татарина / Фото з соціальних мереж

      Окупанти в Криму затримали мати активіста Енвера Мамутова, якого засудили на 17 років за підозру в тероризмі.

      Про це повідомили на сторінці "Крымской солидарности" у Facebook.

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      Разом з нею і дружину засудженого, яка під час акції протесту матері вела прямий ефір у Facebook. Мати тримала у руках плакат "Мій син не терорист. За що 17 років". До неї під’їхали співробітники ДПС, вона роз’яснила їм з якою метою проводить одиночний пікет.

      Підійшов ще один працівник і попередив її, що якщо вона буде перебувати поруч, буде вважатися, що вони вдвох. Аліє перейшла на іншу сторону дороги й продовжувала вести зйомку звідти.

      Потім так звані співробітники поліції російських окупантів попросили підійти дружину і матір Енвера Мамутова, яка стояла на протилежному боці дороги. Інспектор зажадав її документи, мотивуючи тим, що 54-й федеральний закон РФ дозволяє проведення одиночних пікетів, але на його думку, їх було двоє. Потім він заявив, що "доставлять жінок у відділ і будуть розбиратися на місці".

      Обох жінок відправили у відділення поліції міста Бахчисарай, проте невдовзі відпустили без складання протоколу. Адже згідно з російським та міжнародним законодавством, одиночні пікети не є забороненими.

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Кримські татари Новини Криму
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