У легендарному британському музеї створили нові фігури королівської сім'ї: яскраві фото

У всесвітньовідомому музеї Мадам Тюссо показали нові експонати королівської сім'ї. Весняні елегантні вбрання та реалістичні обличчя дають сумніви, що перед глядачами воскові копії родини британського монарха.

За словами представників музею, експонати королівської сім'ї є одними з найпопулярніших у музеї. Відтак організатори виставки представили нові копії фігур королеви Єлизавети, принців Філіпа,Чарльза і Вільяма, герцогинь Камілли та Кейт Міддлтон.

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Члени королівської сім'ї стоять на балконі, посміхаючись глядачам. Попереду всіх, за традицією, стоїть монарх – королева Єлизавета ІІ. Принци вбрані в елегантні ранкові костюми, а жінки – у весняні костюми та сукні. Зокрема, Єлизавета ІІ вдягнена в розкішний одяг жовтого кольору з таким же капелюшком. Кейт Міддлтон постала перед відвідувачами музею в сукні рожевого кольору, а герцогиня Камілла – голубому костюмі. Образ герцогинь стилісти доповнили милими капелюхами.

Відомо, що над новою виставкою працювали Джейн Корбетт та Філіп Трейсі. За їх словами, згодом до виставки приєднаються принц Гаррі та його наречена Меган Маркл. Ймовірно, це станеться після королівського весілля.



Працівник музею Мадам Тюссо на фоні нової виставки



Королівська сім'я: воскові копії



Члени королівської сім'ї отримали нові воскові копії