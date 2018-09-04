В легінсах, кросівках і шляпі: Анджеліна Джолі вразила незвичним образом

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі дедалі частіше стала з'являтися на публіці. Так, на фоні чуток про психічні розлади Джолі дивувала всіх своїми розкішними образами.

Так, Джолі неодноразово виходить на прогулянку з дітьми в елегантних сукнях та туфлях на підборах. Цього разу жінка потрапила в об'єктиви папараці у незвичному для неї спортивному стилі.

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Про це повідомляє видання Daily Mail. Для виходу Анджеліна обрала легінси і кросівки Nike, доповнивши свій образ солом'яним капелюхом і окулярами-авіаторами.



Анджеліна Джолі

Зазначається, що знаменитість з чотирма її молодшими дітьми – Шайло, Вів'єн, Ноксом і Захарою – поверталися з хайкінга.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі уже два роки бореться з колишнім чоловіком Бредом Пітом за опіку над шістьма дітьми. Згідно з новим рішенням суду, Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день.