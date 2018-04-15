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Ольга Черненко

В Луганске даже на пенсию выходить трудно

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Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение / МИА "Исток"

Моей приятельнице исполнилось 55 лет. В "республике" это тот счастливый возраст для женщины, когда ты ещё почти молода и уж точно полна сил, но тебе полагается пенсия по возрасту.

В общем, 55 сейчас воспринимаются даже как некий повод для зависти тех, кто моложе. С работы еще не увольняют, ты еще не очень похож на пенсионера, но можешь рассчитывать на денежное подспорье к своей зарплате, если ты счастлив ее иметь, а еще и половину стоимости за проезд в общественном транспорте – счастливый бонус получателей местной минимальной пенсии.

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То есть своего дня рождения с этой круглой датой обычно ждут, мечтательно загадывая, что можно будет потом на полученную сумму в несколько пенсий купить.

Моя приятельница не исключение, и на следующий день после своего дня рождения она бодрой рысцой отправилась в пенсионный фонд со своей трудовой книжкой, чтобы не откладывать приятные денежные преференции на потом.

После очереди к инспектору оказалось, что с трудовой у нее сплошные проблемы:

Да у вас все печати нечеткие! Я ничего здесь не могу рассмотреть!

То есть из массы печатей о трудоустройстве и увольнении оказалось, что инспектор может четко рассмотреть только две печати – самую первую и самую последнюю. А два десятка других печатей между этой первой и последней печатями она не может увидеть.

Каково? "И что мне делать теперь?" "Ехать и брать справки".

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О, Боги! Там два десятка предприятий, не меньше, включая те, которых нет уже и в помине, и которые, возможно, существуют, но на территории законной Украины.

Вам нужно отовсюду взять справки и принести их.

Здесь нужно сделать ремарку – моя приятельница претендует на минимальную пенсию без каких-то там бонусов чуть выше, чем у остальных. Она всю жизнь работала на неказистых должностях и получала маленькую зарплату, поэтому у нее нет никаких иллюзий на счет того, что она будет получать выше минимальной пенсии.

И здесь такой квест в двадцать предприятий! Эту историю под наш смех приятельница рассказывала гостям за именинным пирогом, и все искренне смеялись над ее неопытностью догадаться дать на очки слабовидящему инспектору.

Моя приятельница сказала тогда "Ладно" и собралась обойти все те предприятия, которые отчего-то в ее трудовую книжку ставили такие нечеткие печати. Она, правда, спросила, а нужно ли ей ехать в Киев за справкой, на что инспектор милостиво успокоила: "В Киеве можете не ехать, это большой роли не сыграет".

Это все о том, что в "республике" почти побороли коррупцию. Ее нет, за нее преследуют и самых отъявленных коррупционеров сажают в тюрьму и показывают в местных новостях.

А здесь разве коррупция? Хочешь стирать ноги до самой попы и бегать по городским архивам за справками? Давай, упражняйся. Расчет на то, что собрав те самые двадцать справок и упрев в таких вот бегах, человек счастливо принесет всю эту кипу бумаг инспектору, а тот скажет, что нет, не хватает еще пары-тройки справок или сделаны некоторые справки не по форме и нужно их переделывать.

И здесь даже самый стойкий боец догадается, что на очки все-таки нужно было скинуться в самом начале, задав невинный вопрос: "Скажите, Вам тысячи рублей хватит, чтобы все в моей трудовой книжке рассмотреть?"

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Луганська Публікації
Джерело: 24 Канал
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