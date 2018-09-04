В Лук'янівському СІЗО виявили мертвого в'язня

У Лук'янівському слідчому ізоляторі у Києві знайшли мертвим одного з арештованих.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в правоохороних органах.

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Видання зазначає, що тіло було виявлено ще 2 вересня, проте ця інформація не афішувалося. За наявними даними, загиблого заарештували за підозрою у зберіганні наркотичних засобів.

Під час експертизи тіла було встановлено, що смерть настала у результаті пошкодження внутрішніх органів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (від 7 до 10 років).

Нагадаємо, це вже не перший випадок вбивства у Лук'янівському слідчому ізоляторі. 18 серпня загинув ув’язнений Олександр Полтавець 1984 року народження.