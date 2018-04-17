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У Маріуполі чоловіки на автомобілі обстріляли перехожого з пневматичного пістолета

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У Маріуполі чоловіки на автомобілі обстріляли перехожого з пневматичного пістолета
У Маріуполі чоловіки на автомобілі обстріляли перехожого з пневматичного пістолета / фото прес-служби поліції

У Маріуполі троє братів і їх друг на автомобілі BMW відкрили стрілянину по перехожому з пневматичного пістолета.

Про це повідомляє прес–служба поліції.

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"До поліції звернувся мешканець Лівобережного району, який повідомив, що четверо невідомих на автомобілі BMW відкрили по ньому стрільбу з пневматичного пістолету, після чого поїхали в сторону аптеки", – розповідають деталі у поліції.

По прибуттю наряду патрульної поліції громадянина на місці вже не було, натомість інспектори отримали детальний опис зловмисників та автомобілю, тому поїхали відпрацьовувати прилеглу територію.

"На вулиці Київській поліцейські помітили та зупинили вказаний автомобіль. Всередині знаходилися три брати 32-х, 29-ти та 23-х років, а також їхній друг 33-х років. При поверхневій перевірці жодних підозрілих речей у громадян виявлено не було, натомість виникла підозра, що в автомобілі може знаходитись зброя", – зазначають у поліції.

На місце викликали слідчих, які при понятих провели перевірку автомобілю. В салоні правоохоронці знайшли та вилучили кулі від пневматичного пістолету. Для подальшого з’ясування всіх обставин компанію запросили до Лівобережного відділу поліції.

Теги: Новини України Зброя Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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