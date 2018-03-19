В мережі набирає популярності архівне фото Кім Кардашян
Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян привітала молодшого брата Роба з днем народження, виклавши в Instagram архівне фото з іменинником.
Для брата, якому 17 березня виповнилося 31 рік, Кардашян також написала зворушливе привітання.
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"З днем народження тебе, мій брате Роб. Я так тебе люблю і бажаю тобі всього щастя світу. Мені подобається, що ми виховуємо наших дітей разом, ти кращий тато і друг. Не можу дочекатися святкування твого дня народження", – написала Кім.
Варто зауважити, що за добу фото набрало майже три мільйони вподобань.
Нагадаємо, недавно зірка показала сексуальну фігуру у зйомці для видання Elle.
Джерело: 24 Канал
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