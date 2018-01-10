В мережі опублікували архівний знімок з дитинства Тіни Кароль: фото

Свої архівні фото зірки публікують не так часто, тому кожен раз фотографії з сімейних альбомів знаменитостей викликають підвищений інтерес.

На фан-сторінці Тіни Кароль опублікували фото, яке був зроблене в далекому 1991 році. На ньому майбутня зірка українського шоу-бізнесу позує в образі сніжинки. На голові у Тіни великий бант, а поруч з нею – Дід Мороз, якому Кароль співає або розповідає вірш.

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Шанувальники відзначили, що це дуже зворушливий кадр.