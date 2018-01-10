В мережі опублікували архівний знімок з дитинства Тіни Кароль: фото
20:46, 10 січня 2979 Читать новость на русском
Свої архівні фото зірки публікують не так часто, тому кожен раз фотографії з сімейних альбомів знаменитостей викликають підвищений інтерес.
На фан-сторінці Тіни Кароль опублікували фото, яке був зроблене в далекому 1991 році. На ньому майбутня зірка українського шоу-бізнесу позує в образі сніжинки. На голові у Тіни великий бант, а поруч з нею – Дід Мороз, якому Кароль співає або розповідає вірш.
Читайте також: В мережі опублікували перше інтерв'ю 14-річної Тіни Кароль: архівне відео
Шанувальники відзначили, що це дуже зворушливий кадр.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі