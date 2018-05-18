В мережі опублікували концепт iPhone нового покоління: відео

Дизайнер із DBS Designing представив концепт майбутнього iPhone. За останніми чутками, новинка отримає потрійну камеру та ще деякі цікаві функції.

Про це повідомляє Cult Of Mac.

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Головна зміна, яку відобразили в концепті – потрійна камера. З чуток, в 2018 році основна камера iPhone отримає додатковий модуль. Він дозволить домогтися п'ятикратного оптичного збільшення знімків. На думку дизайнера, камера не повинна виступати з корпусу.

Нікуди не подівся виріз для датчиків Face ID. Хоча деякі інсайдери заявляли, що в наступному поколінні iPhone компанія відмовиться від такого розташування датчиків і динаміка. Вони аргументували це можливим зниженням продажів, але як показав останній фінансовий звіт Apple, iPhone X є найбільш продаваним смартфоном в світі.

Дизайнер передбачає, що в цьому році Apple представить iPhone в п'яти кольорах корпусу: сріблястому, сірому, червоному, золотому і чорному. Варто зазначити, що iPhone X доступний тільки в чорному та білому забарвленні. Відомо, що Apple готувала золоту версію, але не встигла погодити всі зміни.

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У відео показаний тільки наступник iPhone X. З чуток, Apple готує ще великий смартфон з 6,5-дюймовим екраном і більш дешеву модель, в якій, можливо, не буде 3D Touch.

Презентація концепту iPhone наступного покоління – дивіться відео