В мережі опублікували оновлені характеристики Sony Xperia XZ3
Нещодавно в мережі опублікували фотографії смартфона Sony Xperia XZ3 та його параметри. Проте нещодавно користувачі помітили новий виток, який нівелює попередню інформацію про новинку.
Про це повідомляє NashvilleChatterClass.
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В базі даних GFXBench з’явився апарат під назвою Sony H8416, який, швидше за все, стане моделлю Xperia XZ3. Проте дані опубліковані в базі даних, відрізняться від тих, які з’являлися раніше.
Зокрема, програмне забезпечення вказує, що у смартфона буде дисплей діагоналлю 5,9 дюйма та роздільною здатністю 2880 х 1440 пікселів, а не 2160 х 1080 пікселів, як повідомлялося раніше. І якщо з визначенням діагоналі ПЗ часто помиляється, то роздільну здатність він найчастіше визначає вірно.
Характеристики Sony H8416
Також програмне забезпечення вказує, що смартфон отримає 8-ядерний процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-пам'яті і камери на 19 і 13 Мп. У тестового апарату в якості ОС виступала Android P. До слова, ПЗ називає її Android 9.0.
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