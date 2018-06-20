В мережі опублікували оновлені характеристики Sony Xperia XZ3

Нещодавно в мережі опублікували фотографії смартфона Sony Xperia XZ3 та його параметри. Проте нещодавно користувачі помітили новий виток, який нівелює попередню інформацію про новинку.

Про це повідомляє NashvilleChatterClass.

Читайте також: В мережі опублікували фото, зроблені на Sony Xperia XZ2 Premium: якість вражає

В базі даних GFXBench з’явився апарат під назвою Sony H8416, який, швидше за все, стане моделлю Xperia XZ3. Проте дані опубліковані в базі даних, відрізняться від тих, які з’являлися раніше.

Зокрема, програмне забезпечення вказує, що у смартфона буде дисплей діагоналлю 5,9 дюйма та роздільною здатністю 2880 х 1440 пікселів, а не 2160 х 1080 пікселів, як повідомлялося раніше. І якщо з визначенням діагоналі ПЗ часто помиляється, то роздільну здатність він найчастіше визначає вірно.



Характеристики Sony H8416

Також програмне забезпечення вказує, що смартфон отримає 8-ядерний процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-пам'яті і камери на 19 і 13 Мп. У тестового апарату в якості ОС виступала Android P. До слова, ПЗ називає її Android 9.0.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.