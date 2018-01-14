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В мережі опублікували перші спільні фото Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна

13:57, сьогодні 1274 Читать новость на русском
Дакота Джонсон та Кріс Мартін
Дакота Джонсон та Кріс Мартін / gettyimages

Про стосунки зірки еротичного фільму "50 відтінків сірого" 28-річної Дакоти Джонсон і 40-річного музиканта і вокаліста Coldplay Кріса Мартіна ЗМІ повідомляли ще в жовтні 2017 року.

Спочатку Дакоту Джонсон та Кріса Мартіна декілька разів бачили на побачення, а на Новий рік пара полетіла в Париж. Однак до цього моменту фотографам не вдавалося зробити спільні знімки пари, тому що Дакота і Кріс ретельно приховували свої відносини. Для прикладу, Дакота та Кріс, хоч і приїхали разом в аеропорт Шарль-де-Голль, але вирушили до вильоту окремо.

Читайте також: Зірку фільму "50 відтінків сірого" помітили разом в Парижі з вокалістом гурту Coldplay: фото


Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Тепер же закохані більше не ховаються від папараці: вчора їх сфотографували під час романтичної вечері в одному з ресторанів Малібу. Як стверджують інсайдери, актриса і музикант зараз багато часу проводять разом, і їх роман стає все серйозніше.


Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Перші спільні фото Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна опублікувало видання Splash News.


Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Теги: LifeStyle Кіно Музика
Джерело: 24 Канал
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