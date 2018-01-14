В мережі опублікували перші спільні фото Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна

Про стосунки зірки еротичного фільму "50 відтінків сірого" 28-річної Дакоти Джонсон і 40-річного музиканта і вокаліста Coldplay Кріса Мартіна ЗМІ повідомляли ще в жовтні 2017 року.

Спочатку Дакоту Джонсон та Кріса Мартіна декілька разів бачили на побачення, а на Новий рік пара полетіла в Париж. Однак до цього моменту фотографам не вдавалося зробити спільні знімки пари, тому що Дакота і Кріс ретельно приховували свої відносини. Для прикладу, Дакота та Кріс, хоч і приїхали разом в аеропорт Шарль-де-Голль, але вирушили до вильоту окремо.

Читайте також: Зірку фільму "50 відтінків сірого" помітили разом в Парижі з вокалістом гурту Coldplay: фото



Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Тепер же закохані більше не ховаються від папараці: вчора їх сфотографували під час романтичної вечері в одному з ресторанів Малібу. Як стверджують інсайдери, актриса і музикант зараз багато часу проводять разом, і їх роман стає все серйозніше.



Дакота Джонсон та Кріс Мартін

Перші спільні фото Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна опублікувало видання Splash News.



Дакота Джонсон та Кріс Мартін