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В мережі опублікували результати перших тестів чіпсета Ryzen 3 2300X

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В мережі опублікували результати перших тестів чіпсета Ryzen 3 2300X
В мережі опублікували результати перших тестів чіпсета Ryzen 3 2300X / Фото з вільних джерел

Компанія AMD найближчим часом поповнить асортимент процесорів Ryzen 2000 серії 4-ядерною моделлю Ryzen 3 2300X. Цей CPU належить до сімейства 12-нанометрових чіпів Pinnacle Ridge (Zen+) і повинен стати альтернативою APU Ryzen 3 2200G для тих, хто не потребує інтегрованих графічних ядер.

Про це повідомляє ChipHell.

Читайте також: Процесор AMD Ryzen Threadripper 2990X виявився продуктивнішим за флагман від Intel

AMD Ryzen 3 2300X оперує чотирма ядрами Zen + без підтримки багатопоточності, 8 МБ кеш-пам'яті третього рівня, а його штатний теплопакет дорівнює 65 Вт. Номінальна частота новинки складає 3,5 ГГц, а в boost-режимі найбільш навантажене ядро ​​може розганятися аж до 4,2 ГГц (за іншими даними, до 4 ГГц).

Характеристики нового процесора Ryzen 3 2300X
Характеристики нового процесора Ryzen 3 2300X

Китайський ентузіаст протестував вищеописаний "камінь" в популярному бенчмарку Cinebench R15, в якому йому вдалося набрати 690 балів, а також у вбудованому тесті утиліти CPU-Z, де Ryzen 3 2300X трохи обійшов Core i7-7600K (4 ядра / 4 потоки, 3, 8 / 4,2 ГГц). Під час тестування процесор був розігнаний до 4265 і 4315 МГц відповідно.

Результати тесту Ryzen 3 2300X в бенчмарку Cinebench R15
Результати тесту Ryzen 3 2300X в бенчмарку Cinebench R15

Процесор AMD Ryzen 3 2300X, як очікується, з'явиться на прилавках магазинів разом з материнськими платами на базі средньорівневого чіпсета B450. Рекомендована вартість нового CPU перебуватиме в районі 125 доларів (близько 3 290 гривень), як і у його 14-нм попередника Ryzen 3 1300X.

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Теги: Техно Ґаджети Ціни AMD
Джерело: 24 Канал
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