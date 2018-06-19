В мережі опублікували технічні характеристики Xiaomi Mi A2

Одразу за першими згадками Xiaomi Mi A2 на YouTube в мережі опублікувати технічні характеристики смартфону. Швейцарський інтернет-магазин Digitec.ch відкрив сторінку для попередніх замовлень новинки, вказавши також і дату початку продажів Mi A2.

Про це повідомляє DigitalTrends.

Читайте також: В мережі з'явився огляд ще не анонсованого Xiaomi Mi A2

Хоча офіційно апарат ще не представлений, опублікована інформація дозволяє скласти перше враження про пристрій.

Судячи з розміщеної на сайті онлайн-рітейлера інформації, Xiaomi Mi A2 буде оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 660 з частотою 2,2 ГГц. Крім версії з 4 ГБ оперативної пам'яті і 32/64 ГБ вбудованої сховища, заявлена ​​і більш продуктивна конфігурація з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ внутрішньої пам'яті.

Смартфон отримає 5,99-дюймовий екран з роздільною здатністю 2160 x 1080 пікселів з співвідношенням сторін 18:9. На задній кришці пристрою буде розташований датчик відбитків пальців і подвійна основна камера з модулями на 12 і 20 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери складе 20 Мп. Заявлена ​​ємність акумулятора – 3010 міліампер годин.

Судячи з наявної інформації, продажі новинки в трьох колірних рішеннях (чорний, блакитний і золотий) повинні стартувати вже 8 серпня. Розміри пристрою складуть 157,7x75,4x7,3 міліметра. Ціна на швейцарському ринку буде варіюватися від 290 до 370 доларів (від 7 631 до 9 736 гривень) залежно від модифікації. Варто зазначити, що офіційну презентацію моделі Mi A2 компанія Xiaomi ще не проводила.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.