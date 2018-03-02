В мережі показали, скільки буде коштувати H&M в Україні

Цьогоріч компанія H&M офіційно відкриє свої магазини в Україні. Як виявилося, в європейських цінниках вже вказані ціни в гривнях, і українська ціна найдешевша.

Про прихід в нашу країну відомий бренд розповідав не один рік, але минулого літа офіційні представники дали остаточну відповідь про дату відкриття.

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За попередніми даними, перший магазин H&M відкриють цієї весни. І хоч нині ще ведеться набір співробітників, в мережі з'явилася інформація про приблизні ціни товарів бренду на українському ринку. Також покупці H&M виклали фото з бірками світшоту з чеського магазину, на якій, крім інших європейських валют, вказана ціна в гривнях.



Фото з соцмереж

Варто зазначити, що якщо в Празі бавовняний світшот можна буде купити за 29,99 євро, то в Україні аналогічна річ коштувала б 849 гривень. За курсом НБУ 29,99 євро прирівнюється до 981 гривням. З чим пов'язана така цінова політика – невідомо, але очевидно, що український H&M стане одним з найдоступніших в Європі.

Що таке H&M? Hennes & Mauritz – шведська компанія, найбільша в Європі роздрібна мережа торгівлі одягом, штаб-квартира якої знаходиться в Стокгольмі і в Нью-Йорку. H&M і його дочірні компанії діють в 62 країнах світу з більш, ніж 4500 магазинів і станом на 2015 рік забезпечують роботою приблизно 132000 людей. Одна з переваг бренду – доступні ціни.