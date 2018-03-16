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В мережі показали, як може виглядати iPhone SE 2: відео

666 Читать новость на русском
В мережі з'явилося відео з iPhone SE 2
В мережі з'явилося відео з iPhone SE 2 / Фото з відкритих джерел

Китайська компанія виклала в Youtube відео, на якому можна побачити смартфон, який дуже нагадує наступне покоління лінійки SE.

У 2018 році компанія Apple представить три нових iPhone. Один з них повинен стати ідейним спадкоємцем iPhone SE – потужного 4-дюймового смартфона. Китайський сайт Macotakara, що публікує всілякі витоку, розмістив відео, яке, по завіреннях авторів, демонструє новий iPhone SE.

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Зразок, який фігурує у відео, дуже нагадує iPhone X: в ньому також встановлена ​​функція Face ID і подвійна камера з вертикальною орієнтацією. На відео протестували смартфон і показали основне меню пристрою. Корпус передбачуваного iPhone SE 2 має металеві грані, якими відрізнявся телефон першого покоління.

Варто додати, що сайт Macotakara опублікував неофіційне відео і може представляти лише вміло зібрану підробку. Але цей сайт має хорошу репутацію: раніше він передбачив, що Apple відмовиться від роз'єму для навушників, тому представлений смартфон може виявитися реальною моделлю. Про плани поновлення лінійки SE повідомляло кілька аналітичних компаній, включаючи KGI Securities.

Дивіться відео iPhone SE 2

Теги: LifeStyle Техно смартфон Apple iPhone
Джерело: Naked-science
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