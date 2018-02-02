В мережі пройшов флешмоб на захист активістів, яких заарештували за "підпал" каплиці Десятинної церкви

У мережі проходить флешмоб на захист активістів Олександра Горбаня та Миколи Шемотюка, яких за акцію під незаконною забудовою біля фундаменту Десятинної церкви, суд відправив на два місяці у СІЗО із заставою у більше ніж два мільйони гривень.

Попри те, що є всі документи, які підтверджують, що будівля московського патріархату справді є незаконна, міська влада нічого не робить. Тим часом московські попи захопили ще одну ділянку у Києві.

"Не дамо московському патріархату занапастити нашого їжачка, гуртуймося навколо нього!" Із такими, на перший погляд жартівливими гаслами та плакатами міські активісти вийшли до пам'ятника Їжачка в тумані.

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Активістів обурює поява поряд хреста. Із приписом що тут колись була церква. У такий хитрий спосіб попи з московського патріархату намагаються захопити землю, аби звести черговий храм. Переконані протестувальники.

Саме так і сталося із скандальною забудовою поблизу фундаменту Десятинної церкви. Жодних дозволів на будівництво у московського патріархату не було.

Вона з'явилася понад 10 років тому спочатку як намет. Потім вона розросталася, всі це бачили і ніхто нічого не робив,

– розповів активіст Данило Ковжун.

Тиждень тому двоє архітекторів Олександр Горбань та Микола Шемотюк вирішили за допомогою арт-перфомансу привернути уваги до незаконного будівництва. Імітуючи підпал цієї церкви. По факту тут нічого не згоріло. Проте їх заарештували і суд виніс безпрецедетне рішення – два місяці в СІЗО або застава у понад два мільйони гривень.

Ті дій, які вони нанесли, які вони зробили не нанесли великої шкоди – це прямо вказано в клопотанні самого слідчого, що шкода нанесена невелика, не було навіть клопотання про внесення такої великої суми застави,

– розповів юрист Масі Найем.

У департаменті із благоустрою КМДА обіцяють, що вагончики найближчим часом знесуть. А от що робити із церквою ніхто не знає. КМДА киває на Мінкульт, ті на КМДА. Тим часом, активісти Олександр Горбань та Микола Шемотюк – подали апеляцію. Вони добиваються зміни запобіжного заходу. Судове засідання призначено на 5 лютого.