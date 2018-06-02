В мережі шаленіють від їжі, у якій "розміщують" собак: кумедні фото

На початку 2018 року в мережі з’явився веселий акаунт "Dogs in Food", де звичайні фотографії з їжею редагують і за допомогою фоторедактору розміщують на них кумедних собак. Акаунт лише за декілька місяців привернув увагу більше 170 тисяч користувачів.

Фотографіями з вишуканою їжею у ресторані чи смачними десертами на фоні розкішних краєвидів вже нікого не здивуєш. Невідомі творці акаунту в Instagram "Dogs in Food" вирішили додати родзинки таким світлинам і почали "домальовувати" до їжі обличчя різних собак.

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Печиво з мордочками мопсів, цукерки з граноли із золотистим ретривером, бісквітні пироги з обличчями собачок-коргі чи морозиво з мордочкою померанського шпіца? Будь-яка світлина точно вас розсмішить і подарує хороший настрій.



Собаки "в їжі" в Instagram-акаунті "Dogs in Food"

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