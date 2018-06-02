В мережі шаленіють від їжі, у якій "розміщують" собак: кумедні фото
На початку 2018 року в мережі з’явився веселий акаунт "Dogs in Food", де звичайні фотографії з їжею редагують і за допомогою фоторедактору розміщують на них кумедних собак. Акаунт лише за декілька місяців привернув увагу більше 170 тисяч користувачів.
Фотографіями з вишуканою їжею у ресторані чи смачними десертами на фоні розкішних краєвидів вже нікого не здивуєш. Невідомі творці акаунту в Instagram "Dogs in Food" вирішили додати родзинки таким світлинам і почали "домальовувати" до їжі обличчя різних собак.
Читайте також: М'язистий кіт став зіркою мережі: веселі фото
Печиво з мордочками мопсів, цукерки з граноли із золотистим ретривером, бісквітні пироги з обличчями собачок-коргі чи морозиво з мордочкою померанського шпіца? Будь-яка світлина точно вас розсмішить і подарує хороший настрій.
Собаки "в їжі" в Instagram-акаунті "Dogs in Food"
Читайте також: Постійно обурений кіт став зіркою мережі: фото
Вибір редакції
-
Головні новини 2 червня: підрозділ російської армії на Донбасі та 20-й день голодування Сенцовасьогодні, 22:01
-
На ЗНО з англійської скаржаться учні зі всієї України: в УЦОЯО роз'яснили ситуаціюсьогодні, 20:37
-
Олег – батько, як і ви, – Сеітаблаєв просить Трампа допомогти звільнити Сенцовасьогодні, 19:46