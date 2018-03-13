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В мережі шаленіють від собаки з людським обличчям: кумедні фото

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Собака Йоджі з
Собака Йоджі з "людським" обличчям підірвала мережі / Фото з соцмереж

На одному з популярних онлайн-ресурсів Reddit користувачі виявили чудернацького собаку породи ши-пу та здивувались його обличчю, яке неймовірно схоже на людське.

Про це повідомляють на BuzzFeed.

Так, однорічна собака на ім'я Йоджі став просто зіркою соцмереж. Власниця собаки Шанталь Деджардін розповіла, що вона навіть ніколи не помічала схожості свого собаки з людиною. Вона часто публікувала фото улюбленця у Facebook і світлини не лише сподобались її друзям, а й стали вірусними в мережі.

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Собака Йоджі з "людським" обличчям

"Хто-небудь, перевірте пікселі. Будь ласка! Я ж не зможу заснути, якщо він справжній", "Спочатку я посміявся, потім мені стало не по собі, а тепер я розгойдувався вперед і назад, відчайдушно намагаючись себе переконати, що це просто обличчя людини наклали на собаку", – такі та багато інших коментарів почали з’являтись після розповсюдження фотографій Йоджі.

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Власниця собаки Шанталь Деджардін

Його вже навіть встигли порівняти з обличчям кіноактора Ніколаса Кейджа, а також песик став героєм інших інтернет-мемів.

Особливо подобається користувачам відеоролик, де Йоджі наче підморгує глядачам. Коротке відео вже набрало більше 25 тисяч переглядів.

Теги: LifeStyle Інтернет Меми Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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