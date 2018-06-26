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В мережі запустили курйозний флешмоб: танець в простирадлах як у Бейонсе

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Бейонсе і Jay-Z в кліпі "Everything Is Love"
Бейонсе і Jay-Z в кліпі "Everything Is Love" / https://mic.com

Тиждень тому в YouTube зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z опублікували спільний відеокліп на пісню "Everything Is Love". Хореографічні постановки у кліпі, які знімались у французькому Луврі, надихнули користувачів мережі на новий флешбмоб.

Вражаючий і дуже стильний відеокліп подружжя вже переглянуло більше 41 мільйон користувачів лише за один тиждень. Мистецькі експонати та як завжди неймовірні постановки дуже сподобались фанатам співаків.

Читайте також: Бейонсе з Jay-Z записали спільний альбом: провокативний реліз

Бейонсе та Jay-Z – "Everything Is Love": дивитись відео онлайн

 

Відтак, найзапекліші прихильники творчості Бей та Jay-Z запустили у соцмережах флешмоб під хештегом #ApeshitChallenge, у дописах яких публікують курйозні ролики. Там вони намагаються повторити танець Бейонсе в простирадлах, але не всім виходить так добре виконати рухи, як знаменитій поп-діві.

 

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Музика Бейонсе Флешмоб
Джерело: Buro 24/7
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