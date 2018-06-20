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В мережі з’явилась курйозна реакція доньки Бейонсе на її еротичні кадри: відео

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Реакція Блю Айві на концерті Бейонсе і Jay-Z
Реакція Блю Айві на концерті Бейонсе і Jay-Z / Скріншот з відео

В рамках всесвітнього музичного туру On The Run II, Бейонсе та Jay-Z взяли на деякий час із собою доньку Блю Айві. Дівчинка танцює на трибунах, спілкується з фанатами, але її реакція на еротичні кадри батьків спричинила в мережі справжній фурор.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Подія відбулась на концерті музикантів у Лондоні 17 червня. Дівчинка Блю Айві весело запалювала публіку навколо себе та спілкувалась з людьми, які її впізнавали, однак в один момент її лице почало різко змінюватись.

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Достеменно невідомо, що ж такого відразливого побачила 6-річна Блю, але вона всіма способами намагалась відвертатись та закривати очі на те, що бачили на сцені. Користувачі припускають, що це могла бути трансляція на великому екрані нещодавно опублікованих інтимних фото Бейонсе і Jay-Z, або ж чергові відверті танці співаків.

 

Щоб це не було, але дівчинка вже встигла стати героїнею мемів та всіх соцмереж.

 

До слова, Бейонсе та репер Jay-Z одружились у 2008 році. У зіркового подружжя вже є троє дітей – 6-річна Блю Айві Картер та 1-річні близнята Румі та Сер. Світове турне музикантів триватиме до жовтня 2018 року.

Нагадаємо, що концерт у Великобританії 17 червня також відвідала українська телеведуча Ольга Фреймут з мамою і донькою Златою Мітчелл. На концерті також була присутня внучка британської королеви Єлизавети II – принцеса Євгенія.

Теги: LifeStyle Музика Діти Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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