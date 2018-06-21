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В мережі з’явились фото неанонсованого смартфону Xiaomi Redmi 6 Pro

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Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики
Xiaomi Redmi 6 Pro: характеристики / gizmochina.com

Вже 25 червня відбудеться офіційна презентація нового смартфону від Xiaomi –Redmi 6 Pro. Напередодні анонсу в мережі з’явились характеристики та офіційні фото новинки.

Про це пише Gizmochina.

На фото можна побачити, що смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro має витягнутий дисплей з вирізом нагорі. Як раніше було відомо, смартфон матиме 5,84-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + 2280х1080 точок (співвідношення сторін 19: 9).

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Xiaomi Redmi 6 Pro

Фронтальна камера Xiaomi Redmi 6 Pro має 5 МП

Смартфон має бути оснащений чіпсетом Qualcomm Snapdragon 625. Він працює під управлінням операційної системи Android 8.1 і, ймовірно, містить останню версію прошивки MIUI 10. Доступні три модифікації у такому співвідношенні внутрішньої та вбудованої пам’яті: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ і 4/64 ГБ. Вбудоване сховище можна розширити за допомогою microSD.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Ціна Xiaomi Redmi 6 Pro поки невідома

Redmi 6 Pro оснащений основною подвійною камерою із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 МП. Фронтальна камера має 5 МП.

Акумулятор смартфона має місткість 4000 мАг.

Він надійде у продаж в 5 варіантах кольору: чорному, червоному, блакитному і двох відтінках золотистого. Скільки буде коштувати новинка – поки невідомо.

Xiaomi Redmi 6 Pro

Смартфон можна придбати у 5 кольорах

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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