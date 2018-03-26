В мережі з’явились фото та характеристика Xiaomi Mi 6X

26 березня на ресурсі з витоку інформації Slashleaks з’явились фото та деякі технічні характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 6X.

Про це пише portaltele.com.ua.

Джерелом витоку інформації став китайський телекомунікаційний орган TENAA, де цей смартфон пройшов сертифікацію.

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Смартфон має модельний номер M1804D2SE і підтримку мобільних мереж TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / CDMA. Також він підтримує дві SIM карти і працює на базі операційної системи Android.

Розміри смартфона – 158.88×75.54×7.3 мм. Екран Mi 6X має діагональ 5.99 дюймів, тобто смартфон має подовжений екран і можливий дозвіл FHD +.

Ззовні Mi 6X мало чим відрізняється від Mi 5X. Офіційна презентація Xiaomi Mi 6X може відбутися найближчим часом.

Xiaomi Mi 6X злили в мережу