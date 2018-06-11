13:01
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 12°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

В мережі з'явились характеристики нового 10-нм процесора від Intel

286 Читать новость на русском
Intel готує нові 10-нм моделі процесорів
Intel готує нові 10-нм моделі процесорів / howtablet

В мережі активно шириться інформація про нові 10-нанометрові чіпсети від Intel. Варто зазначити, що масове виробництво нових процесорів очікують лише на початку наступного року.

Про це повідомляє Interteam.

Читайте також: Intel презентувала процесор із рекордною кількістю ядер

Intel Core i3-8121U стане першим представником, який виготовлять за 10-нм техпроцесом, із покоління Cannon Lake. Проте вже з’явилася інформація, що він буде не єдиним чіпсетом подібного роду, адже компанія готує випуск й інших моделей із нового покоління.

В базі даних 3DMark з’явилась нова інформація про модель Intel Core m3-8114Y, яка відноситься до серії Cannon Lake-Y. За попередньою інформацією, ці процесори будуть призначені для компактних ноутбуків.

Характеристики нового 10-нм процесора Intel Core m3-8114Y
Характеристики нового 10-нм процесора Intel Core m3-8114Y

Також в базі даних засвітилися і деякі характеристики нового процесора, зокрема він буде обладнаний 2 ядрами/4 потоками, які працюватимуть на базовій тактовій частоті 1,5 Ггц (проте частота в режимі Turbo наразі невідома). Також чіпсет обладнають контролером пам’яті LPDDR4 та інтегрованою графічною системою ultra-hd Graphics. Експерти зазначають, що TDP нового процесора буде на рівні 4,5 Вт.

Читайте також: Intel презентувала ноутбук з двома екранами: як він працює

Варто зазначити, що наразі компанія Intel не підтвердила дані, які з’явилися в мережі.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Ґаджети Техно Intel
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 201
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1160
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 червня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 3519
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 червня, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 1977
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
10 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
1425
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук