В мережі з'явились характеристики нового 10-нм процесора від Intel

В мережі активно шириться інформація про нові 10-нанометрові чіпсети від Intel. Варто зазначити, що масове виробництво нових процесорів очікують лише на початку наступного року.

Про це повідомляє Interteam.

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Intel Core i3-8121U стане першим представником, який виготовлять за 10-нм техпроцесом, із покоління Cannon Lake. Проте вже з’явилася інформація, що він буде не єдиним чіпсетом подібного роду, адже компанія готує випуск й інших моделей із нового покоління.

В базі даних 3DMark з’явилась нова інформація про модель Intel Core m3-8114Y, яка відноситься до серії Cannon Lake-Y. За попередньою інформацією, ці процесори будуть призначені для компактних ноутбуків.



Характеристики нового 10-нм процесора Intel Core m3-8114Y

Також в базі даних засвітилися і деякі характеристики нового процесора, зокрема він буде обладнаний 2 ядрами/4 потоками, які працюватимуть на базовій тактовій частоті 1,5 Ггц (проте частота в режимі Turbo наразі невідома). Також чіпсет обладнають контролером пам’яті LPDDR4 та інтегрованою графічною системою ultra-hd Graphics. Експерти зазначають, що TDP нового процесора буде на рівні 4,5 Вт.

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Варто зазначити, що наразі компанія Intel не підтвердила дані, які з’явилися в мережі.

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