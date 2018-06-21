12:01
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

В мережі з'явились характеристики нового потужного процесора від Intel

431 Читать новость на русском
В мережі з'явились характеристики нового потужного процесора від Intel
В мережі з'явились характеристики нового потужного процесора від Intel / wccftech

Як тільки в мережі з’явилися дані про тестування нового 32-ядерного процесора AMD Ryzen Threadripper 2990X, Intel вже підготувала свою відповідь конкуренту. Інсайдери опублікували результати тестування нового 8-ядерного процесора Intel на архітектурі Coffee Lake-S.

Про це повідомляє Wccftech.

Читайте також:  Процесор AMD Ryzen Threadripper 2990X виявився продуктивнішим за флагман від Intel

На опублікованому раніше скріншоті з результатами тестування Threadripper 2990X була закрита наступна сходинка рейтингу процесорів. Як виявилося, саме на цій позиції і розташувався новий і поки неанонсований процесор Intel.

Новинка набрала 2 212 балів в тесті Cinebench – це більше, ніж у флагманського Intel Core i9-7900X. Відзначимо, що мова йде про інженерний зразок, і в подальшому характеристики можуть змінитися. Протестований екземпляр продемонстрував тактову частоту 3,1 ГГц.

Тест нового процесора від Intel
Тест нового процесора від Intel

Судячи з наявної інформації, вихід топового варіанту на архітектурі Coffee Lake-S має відбутися ближче до кінця 2018 року. Про точну дату випуску і ціни на новинку інформації поки немає.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Intel Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 5
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 186
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 1403
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 1751
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 501
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук