В мережі з'явились характеристики велетенського смартфона Honor 8X Max
В очікуванні анонсу фаблета Honor 8X та його модифікації 8X Max в мережі почала з'являтися інформація про майбутні смартфони. Особливу увагу інсайдерів заслужила версія ґаджета із 7-дюймовим дисплеєм. Сьогодні, 29 серпня, на сайті китайського інтернет-магазину з’явилися детальні характеристики смартфонів.
Про це повідомляє GSMArena.
Як і повідомлялося раніше, смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 7,12 дюйма, що займає 90% передньої панелі. Замість "моноброви" 8X Max отримає невеликий круглий виріз під камеру, динамік розміститься у верхній частині корпусу. Підтвердилася і модель процесора: під "капотом" новинки розміститься Snapdragon 660 в тандемі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Дактилоскопічний сканер знаходиться на задній кришці пристрою.
Honor 8X Max отримає 7,12-дюймовий дисплей
Примітно, що виробник зберіг 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але при цьому використав застарілий порт microUSB замість сучасного USB Type-C. Апарат буде комплектуватися зарядним пристроєм на 18 Вт, завдяки якому лише за 10 хвилин зарядки користувач забезпечить собі до 40 хвилин в режимі розмови.
Honor 8X Max обладнали подвійною основною камерою
Стали відомі і габарити пристрою: 177,6 x 86,3 x 8,1 міліметра, а важитиме новинка 210 грам. На старті продажів смартфон буде доступний в трьох кольорах корпусу – синьому, чорному і червоному.
Honor 8X Max презентують 5 вересня
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