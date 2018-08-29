В мережі з'явились характеристики велетенського смартфона Honor 8X Max

В очікуванні анонсу фаблета Honor 8X та його модифікації 8X Max в мережі почала з'являтися інформація про майбутні смартфони. Особливу увагу інсайдерів заслужила версія ґаджета із 7-дюймовим дисплеєм. Сьогодні, 29 серпня, на сайті китайського інтернет-магазину з’явилися детальні характеристики смартфонів.

Про це повідомляє GSMArena.

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Як і повідомлялося раніше, смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 7,12 дюйма, що займає 90% передньої панелі. Замість "моноброви" 8X Max отримає невеликий круглий виріз під камеру, динамік розміститься у верхній частині корпусу. Підтвердилася і модель процесора: під "капотом" новинки розміститься Snapdragon 660 в тандемі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Дактилоскопічний сканер знаходиться на задній кришці пристрою.



Honor 8X Max отримає 7,12-дюймовий дисплей

Примітно, що виробник зберіг 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але при цьому використав застарілий порт microUSB замість сучасного USB Type-C. Апарат буде комплектуватися зарядним пристроєм на 18 Вт, завдяки якому лише за 10 хвилин зарядки користувач забезпечить собі до 40 хвилин в режимі розмови.



Honor 8X Max обладнали подвійною основною камерою

Стали відомі і габарити пристрою: 177,6 x 86,3 x 8,1 міліметра, а важитиме новинка 210 грам. На старті продажів смартфон буде доступний в трьох кольорах корпусу – синьому, чорному і червоному.



Honor 8X Max презентують 5 вересня



На даний момент на сторінці інтернет-магазину є опис єдиною модифікації Honor 8X Max з 4 ГБ оперативної пам'яті і сховищем на 64 ГБ. Зазначену вартість в 1 200 доларів (близько 31 770 гривень) варто розцінювати, як "заглушку", адже справжня ціна буде оголошена на офіційній презентації, яка відбудеться вже 5 вересня. Ймовірно, тоді ж будуть анонсовані і модифікації з різною кількістю пам'яті.

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