18:35
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
23°C 16°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В мережі з'явились характеристики велетенського смартфона Honor 8X Max

376
Honor 8X Max: характеристики, ціна
Honor 8X Max: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

В очікуванні анонсу фаблета Honor 8X та його модифікації 8X Max в мережі почала з'являтися інформація про майбутні смартфони. Особливу увагу інсайдерів заслужила версія ґаджета із 7-дюймовим дисплеєм. Сьогодні, 29 серпня, на сайті китайського інтернет-магазину з’явилися детальні характеристики смартфонів.

Про це повідомляє GSMArena.

Читайте також:  Новий смартфон Xiaomi Poco F1 в Україні вже можна замовити зі знижкою

Як і повідомлялося раніше, смартфон буде оснащений IPS-дисплеєм з діагоналлю 7,12 дюйма, що займає 90% передньої панелі. Замість "моноброви" 8X Max отримає невеликий круглий виріз під камеру, динамік розміститься у верхній частині корпусу. Підтвердилася і модель процесора: під "капотом" новинки розміститься Snapdragon 660 в тандемі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Дактилоскопічний сканер знаходиться на задній кришці пристрою.

Honor 8X Max
Honor 8X Max отримає 7,12-дюймовий дисплей

Примітно, що виробник зберіг 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але при цьому використав застарілий порт microUSB замість сучасного USB Type-C. Апарат буде комплектуватися зарядним пристроєм на 18 Вт, завдяки якому лише за 10 хвилин зарядки користувач забезпечить собі до 40 хвилин в режимі розмови.

Honor 8X Max
Honor 8X Max обладнали подвійною основною камерою

Стали відомі і габарити пристрою: 177,6 x 86,3 x 8,1 міліметра, а важитиме новинка 210 грам. На старті продажів смартфон буде доступний в трьох кольорах корпусу – синьому, чорному і червоному.

Honor 8X Max
Honor 8X Max презентують 5 вересня
 

На даний момент на сторінці інтернет-магазину є опис єдиною модифікації Honor 8X Max з 4 ГБ оперативної пам'яті і сховищем на 64 ГБ. Зазначену вартість в 1 200 доларів (близько 31 770 гривень)  варто розцінювати, як "заглушку", адже справжня ціна буде оголошена на офіційній презентації, яка відбудеться вже 5 вересня. Ймовірно, тоді ж будуть анонсовані і модифікації з різною кількістю пам'яті. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Смартфони Huawei Ціни
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
сьогодні, 17:00 Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
Микола Спиридонов
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
28 серпня, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
554
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку
 13 серпня , 22:03
Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"
 27 березня , 17:05
LG представила смартфон G7 One з флагманськими характеристиками
сьогодні , 19:07
Рідкісний iPhone 2G продають за 12 тисяч доларів
 сьогодні , 22:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук