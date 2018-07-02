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В мережі з'явились перші фото Motorola One

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В мережі з'явились перші фото Motorola One
В мережі з'явились перші фото Motorola One / Фото з вільних джерел

Раніше джерела повідомляли, що Motorola готує до випуску смартфон One Power, проте в мережі вже з’явилася свіжа інформація, що пристрій дебютує в парі з Motorola One.

Про це повідомляє AndroidHeadlines.

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Інсайдери опублікували перші рендери Motorola One. Зображення свідчать про те, що смартфон наділений дисплеєм з вирізом у верхній частині, в якому розташовується фронтальна камера. У лівому верхньому кутку на задній панелі корпусу встановлена ​​здвоєна основна камера. Оптичні блоки розміщені по вертикалі, а між ними знаходиться світлодіодний спалах.

Крім того, ззаду є фірмовий логотип, в області якого, швидше за все, прихований дактилоскопічний сканер для біометричної ідентифікації користувачів за відбитками пальців.

Motorola One
Motorola представить два смартфони: Motorola One та Motorola One Power

В цілому, в плані дизайну модель Motorola One практично повністю повторює апарат Motorola One Power. Технічні характеристики новинки поки не розкриваються, але відомо, що вона вийде на ринок в декількох кольорах, зокрема, в чорному і білому та аід управлінням операційної системи Android One.

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Варто зазначити, що Motorola намітила на 2 серпня презентацію, яка пройде в Чикаго. Ймовірно, саме на цьому заході дебютують апарати Motorola One Power і Motorola One.

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Теги: Техно Смартфони Motorola
Джерело: 24 Канал
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