В мережі з'явились перші фото Motorola One

Раніше джерела повідомляли, що Motorola готує до випуску смартфон One Power, проте в мережі вже з’явилася свіжа інформація, що пристрій дебютує в парі з Motorola One.

Про це повідомляє AndroidHeadlines.

Інсайдери опублікували перші рендери Motorola One. Зображення свідчать про те, що смартфон наділений дисплеєм з вирізом у верхній частині, в якому розташовується фронтальна камера. У лівому верхньому кутку на задній панелі корпусу встановлена ​​здвоєна основна камера. Оптичні блоки розміщені по вертикалі, а між ними знаходиться світлодіодний спалах.

Крім того, ззаду є фірмовий логотип, в області якого, швидше за все, прихований дактилоскопічний сканер для біометричної ідентифікації користувачів за відбитками пальців.



Motorola представить два смартфони: Motorola One та Motorola One Power

В цілому, в плані дизайну модель Motorola One практично повністю повторює апарат Motorola One Power. Технічні характеристики новинки поки не розкриваються, але відомо, що вона вийде на ринок в декількох кольорах, зокрема, в чорному і білому та аід управлінням операційної системи Android One.

Варто зазначити, що Motorola намітила на 2 серпня презентацію, яка пройде в Чикаго. Ймовірно, саме на цьому заході дебютують апарати Motorola One Power і Motorola One.

