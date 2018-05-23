В мережі з’явились живі фото флагманського смартфону Xiaomi Mi 8

Реальні фото флагманського смартфона від Xiaomi Mi 8 нещодавно з’явились у мережі. Як свідчать знімки, новинка теж буде мати острівець на дисплеї як у Iphone Х.

Про це пише prostotech.com.

Задня панель, як свідчать фото, є прозорою, виготовленою зі скла.

Читайте також: Американці готують революційно новий смартфон на Android

Також можна помітити чіпсет Snapdragon на материнській платі, на ньому був надрукований логотип Qualcomm. Пристрій оснащений вертикальною подвійною камерою, що розміщена на задній панелі у верхньому лівому кутку.

Реальні фото Xiaomi Mi 8

Також, згідно з даними інсайдерів, Mi 8 буде мати 6,01-дюймовий OLED-дисплей з 3D-розпізнаванням особи. Пристрій працюватиме на акумуляторі 4000 мАг. Скляна панель може також означати, що Mi 8 підтримуватиме функцію бездротової зарядки. Є припущення, що пристрій буде поставлятися з дисплеєм сканера відбитків пальців.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 8 офіційно презентують 31 травня в китайському місті Шеньчжень. Вихід флагманського смартфона Mi8 бу приурочений до 8-річчя Xiaomi.

Xiaomi Mi 8: відео