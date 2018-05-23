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В мережі з’явились живі фото флагманського смартфону Xiaomi Mi 8

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Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 / prostotech.com

Реальні фото флагманського смартфона від Xiaomi Mi 8 нещодавно з’явились у мережі. Як свідчать знімки, новинка теж буде мати острівець на дисплеї як у Iphone Х.

Про це пише prostotech.com.

Задня панель, як свідчать фото, є прозорою, виготовленою зі скла.

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Також можна помітити чіпсет Snapdragon на материнській платі, на ньому був надрукований логотип Qualcomm. Пристрій оснащений вертикальною подвійною камерою, що розміщена на задній панелі у верхньому лівому кутку.

Xiaomi Mi 8

Реальні фото Xiaomi Mi 8

Також, згідно з даними інсайдерів, Mi 8 буде мати 6,01-дюймовий OLED-дисплей з 3D-розпізнаванням особи. Пристрій працюватиме на акумуляторі 4000 мАг. Скляна панель може також означати, що Mi 8 підтримуватиме функцію бездротової зарядки. Є припущення, що пристрій буде поставлятися з дисплеєм сканера відбитків пальців.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 8 офіційно презентують 31 травня в китайському місті Шеньчжень. Вихід флагманського смартфона Mi8 бу приурочений до 8-річчя Xiaomi.

Xiaomi Mi 8: відео

 

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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