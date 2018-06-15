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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

В мережі з'явилися детальні характеристики Meizu 16 та Meizu 16 Pro

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Концепт Meizu 16
Концепт Meizu 16 / mobiltelefon

В квітні компанія Meizu представила флагманську лінійку смартфонів 15, а вже найближчим часом на зміну цим смартфонам можуть прийти нові моделі. За даними китайських інсайдерів, презентація новинки відбудеться вже в кінці липня або на початку серпня, окрім того в мережі з'явилися характеристики та зображення Meizu 16.

Про це повідомляє Playfuldroid.

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Рендери підтверджують чутки про те, що Meizu 16 отримає тонкі рамки в стилі флагманів Samsung, а ось ззаду він буде мало чим відрізнятися від попередника. З ранніх витоків стало відомо, що задня сторона у смартфона буде виконана зі скла.

Що стосується характеристик, то звичайний Meizu 16 отримає 5,6-дюймовий дисплей, 8-ядерний процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, внутрішнє сховище на 64/128 ГБ, акумулятор на 3 080 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки 24 Вт, подвійну основну 12-мегапіксельну камеру, фронтальну камеру на 20 мегапікселів, модуль NFC і фірмову прошивку Flyme 7.5.

Meizu 16
Рендери підтвердили тонкі рамки в Meizu 16

Meizu 16
Meizu 16 отримає подвійну основну камеру

У Pro-версії обіцяють екран з діагоналлю 6,1 дюйма, до 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудовану пам’ять до 256 ГБ і акумулятор ємністю 3 600 міліампер годин з підтримкою швидкої дротової (24 Вт) та бездротової (10 Вт) зарядки.

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За даними китайських джерел, Meizu 16 буде коштувати 469 доларів (близько 12 297 гривень) або 515 доларів (близько 13 503 гривні) в залежності від обсягу пам'яті, а Meizu 16 Pro – 579 доларів (близько 15 181 гривня) або 625 доларів (близько 16 387 гривень) відповідно.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Китай Ціни Смартфони Meizu
Джерело: 24 Канал
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