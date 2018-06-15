В мережі з'явилися детальні характеристики Meizu 16 та Meizu 16 Pro
В квітні компанія Meizu представила флагманську лінійку смартфонів 15, а вже найближчим часом на зміну цим смартфонам можуть прийти нові моделі. За даними китайських інсайдерів, презентація новинки відбудеться вже в кінці липня або на початку серпня, окрім того в мережі з'явилися характеристики та зображення Meizu 16.
Про це повідомляє Playfuldroid.
Рендери підтверджують чутки про те, що Meizu 16 отримає тонкі рамки в стилі флагманів Samsung, а ось ззаду він буде мало чим відрізнятися від попередника. З ранніх витоків стало відомо, що задня сторона у смартфона буде виконана зі скла.
Що стосується характеристик, то звичайний Meizu 16 отримає 5,6-дюймовий дисплей, 8-ядерний процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, внутрішнє сховище на 64/128 ГБ, акумулятор на 3 080 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки 24 Вт, подвійну основну 12-мегапіксельну камеру, фронтальну камеру на 20 мегапікселів, модуль NFC і фірмову прошивку Flyme 7.5.
Рендери підтвердили тонкі рамки в Meizu 16
Meizu 16 отримає подвійну основну камеру
У Pro-версії обіцяють екран з діагоналлю 6,1 дюйма, до 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудовану пам’ять до 256 ГБ і акумулятор ємністю 3 600 міліампер годин з підтримкою швидкої дротової (24 Вт) та бездротової (10 Вт) зарядки.
За даними китайських джерел, Meizu 16 буде коштувати 469 доларів (близько 12 297 гривень) або 515 доларів (близько 13 503 гривні) в залежності від обсягу пам'яті, а Meizu 16 Pro – 579 доларів (близько 15 181 гривня) або 625 доларів (близько 16 387 гривень) відповідно.
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