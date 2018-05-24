В мережі з'явилися ексклюзивні фото із захопливого шутера Metro Exodus

В мережі з’явилися перші фото із прес-релізу нового шутера від першої особи Metro Exodus. Варто зазначити, що гра із елементами сурвайвал-хорора стала продовженням серії Metro від українських розробників 4A Games.

Про це повідомляє Realist.

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Вчора, 22 травня, студія 4A Games та видавництво Deep Silver влаштували в Лондоні закриту презентацію Metro Exodus. Жуpнaліcтaм влаштували екcкypcію бункером, яки прикрасили пpедметами із всесвіту Metro, і показали aктyaльний білд Metro Exodus.

Дія гри Metro Exodus розгортається відразу після подій Metro: Last Light. Головний герой з групою вижили і відправляються в подорож на броньованому поїзді далеко на схід, щоб знайти нове місце для життя. Metro Exodus – це третя гра із серії Metro, її сюжет заснований на романах Дмитра Глуховського і є продовженням попередніх частин гри та книги "Метро 2035".

Варто зазначити, що вихід гри запланували на початок 2019 року. Гру презентують на Windows, PlayStation 4 та Xbox One.