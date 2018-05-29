В мережі з'явилися фото нового смартфону від Xiaomi

На сайті китайського центру з сертифікації телекомунікаційного обладнання TENAA помітили новий смартфон Xiaomi, який ще поки виробник не представив офіційно. Цей девайс середнього класу, має безрамковий дизайн із вирізом екрану у стилі iPhone X та подвійну основну камеру.

Про це повідомляє fonearena.

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Модель під номером M1805D1SE, ймовірно, надійде в продаж під назвою Xiaomi Redmi 6, але також існує ймовірність, що новинка отримає найменування Redmi Note 6 або Redmi 6 Pro.

Смартфон отримає 5,84-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2280 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 19:9, сканер відбитків пальців на задній панелі, подвійну основну камеру 12 Мп + 5 Мп і 5-мегапіксельну фронтальну камеру. Апаратною основою стане процесор Qualcomm Snapdragon 625, також новинка отримає 2, 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті і 16, 32 або 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками microSD об'ємом до 256 ГБ.



Ймовірні фото Xiaomi Redmi 6 опубліковані на TENAA

Акумулятор має ємність 4000 міліампер годин. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo з оболонкою MIUI. Підтримуються дві SIM-карти, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС.