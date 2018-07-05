В мережі з'явилися фото привабливої ринг-гьорл бою Усик – Гассієв

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик (14-0, 11 КО) проведе бій проти володаря титулів IBF і WBA Мурата Гассієва (26-0-0, 19 KO), який пройде 21 липня в Москві в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Переможець бою отримає чотири пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) і кубок Мохаммеда Алі.

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За два тижні до матчу організатори Суперсеріі оголосили, хто буде анонсувати раунди майбутнього поєдинку. Як з'ясувалося, це буде 25-річна ринг-гьорл Габріель Тейлор.

Уродженка міста Манчестер є професійною танцівницею, а в ринзі працює з 18 років.