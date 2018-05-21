В мережі з'явилися фото ще не анонсованого Google Pixel 3

В кінці минулого року офіційно представили смартфон Pixel 2 XL, який отримав повнорозмірний екран, але він радше нагадував бюджетник, ніж флагман. Судячи з усього, керівництво "пошукового гіганта" зрозуміло свою помилку, тому Google Pixel 3 отримає абсолютно безрамковий екран, який займає весь простір на лицьовій частини.

Про це повідомляє akket.com.

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В останній бета-версії операційної системи Android P був знайдений розділ з описом нових жестів. Там можна виявити невідомий смартфон Google, який оснащений абсолютно безрамковим екраном, який займає майже весь простір на лицьовій частині. Тут потрібно зауважити, що в своїх ОС американська корпорація завжди використовує зображення тільки справжніх телефонів, причому найчастіше тих, які надійдуть у продаж лише через кілька місяців. Так було в минулі роки.



В бета-версії Android P з'явилися зображення нового Google Pixel 3

Наявність в новітній прошивці зображень нового смартфона компанії говорить про те, що Google Pixel 3, презентація якого відбудеться восени нинішнього року, оснащений абсолютно безрамковим екраном наскільки це взагалі можливо. Виявити дані зображення дуже просто. Для цього необхідно перейти в розділ налаштувань, в якому йдеться про нові жести для управління телефоном.



Google Pixel 3 отримає абсолютно безрамковий екран

З усіх чотирьох сторін Google Pixel 3 знаходиться рамка однакового розміру, але при цьому ніякого вирізу в дисплеї, як в iPhone X, немає. Куди поділася фронтальна камера і інші датчики наразі невідомо, але без них телефон точно не може існувати. Швидше за все, в новинці вони будуть висуватися з верхнього торця корпусу, як це реалізовано в телефоні Vivo Apex. Раніше, кілька років тому, саме завдяки зображенням в прошивці Android вдалося розсекретити достовірний зовнішній вигляд смартфона Google Pixel, хоча в такий дизайн ніхто не вірив.

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Варто зазначити, що нові флагмани Google повинні отримати передове технічне оснащення, яке включає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц і 6 ГБ оперативної пам'яті. Крім того, їм приписують сучасні витягнуті у висоту екрани із співвідношенням сторін 18:9 або навіть 19:9.

Раніше з’явилася інформація, що Pixel 3 і Pixel 3 XL отримають виріз в екрані, аналогічний такому, як в iPhone X.