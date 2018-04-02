В мережі з'явилися фото смартфонів нової лінійки Meizu 15

В китайській базі даних TENAA з'явилися одразу три нових смартфона "ювілейної" лінійки Meizu 15. Телефони ще не були офіційно представлені.

Про це повідомляє ресурс itc.ua.

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Найбільший представник трійці Meizu 15 Plus (M891Q) отримав екран з діагоналлю 5,95 дюйма та батарею на 3430 мылыампер годин. Розміри смартфону: висота – 153,8 міліметра, ширина – 78,25 міліметра, товщина – 7,25 міліметра.

Судячи із зображень, у смартфона подвійна основна камера з вертикальним розташуванням модулів, розміщена по центру верхньої частини задньої панелі.

Екран має вузькі бокові рамки, проте верхні та нижні рамки екрану дещо ширші. Там розмістилася фронтальна камера та основна кнопка зі сканером відбитків пальців.



Фото Meizu 15 Plus (M891Q)

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Базова модель Meizu 15 (M881M) оснащена більш компактним екраном на 5,46 дюйма, батареєю на 2940 міліампер годин і має розміри: висота – 143 міліметри, ширина – 72 міліметри, товщина – 7,25 міліметра. Дизайн цього смартфона повністю ідентичний попередній моделі з урахуванням більш компактних розмірів.

Фото Meizu 15 (M881M)

Молодша модель лінійки Meizu 15 Lite (M871Q) отримала такий самий 5,46-дюймовий екран (але може виявитися, що з меншим дозволом), що і базова Meizu 15, однак габарити і батарея у неї трохи більші. Розміри: висота – 143,62 міліметра, ширина – 72,38 міліметра, товщина – 7,5 міліметри. Акумулятор смартфону має об'єм 3050 міліампер годин. На задній панелі розміщена всього одна основна камера зі спалахом, передня панель ідентична двом іншим смартфонам п'ятнадцятої лінійки.

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Фото Meizu 15 Lite (M871Q)

Офіційно дата анонсу смартфонів Meizu 15 ще не називалася, але за чутками захід має пройти до кінця весни поточного року.