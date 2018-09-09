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В мережі з'явилися характеристики смартфона Xiaomi Mi8 Youth

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Xiaomi Mi8
Xiaomi Mi8 / Фото з вільних джерел

В базі даних китайського телекомунікаційного агентства TENAA з'явився новий смартфон компанії Xiaomi. Регулятор розкрив не тільки зовнішній вигляд, але і деякі технічні характеристики пристрою.

Про це повідомляє Mysmartprice.

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Судячи з наявної інформації, це ще одна версія флагманського Xiaomi Mi8, відома з витоків як Mi8 Youth. Крім того, китайські магазини вже оголосили ціну даної моделі.

Xiaomi Mi8 Youth
Xiaomi Mi8 Youth отримає 6,26-дюймовий дисплей

На представлених зображеннях складно сказати, чи є у Xiaomi Mi8 Youth виріз в екрані або якого розміру у нього рамки. Зате ззаду ми бачимо горизонтально розташовану подвійну камеру і сканер відбитків пальців. Габарити пристрою – 156,4 х 75,8 х 7,5 міліметра, а вага – 169 грамів. Смартфон може бути доступний в таких кольорах: чорному, білому, золотому, рожевому, рожевому золоті, синьому, червоному, сірому, сріблястому, зеленому , синьо-фіолетовому і фіолетово-золотому.

Xiaomi Mi8 Youth
Xiaomi Mi8 Youth отримає подвійну камеру

Відомі характеристики Xiaomi Mi8 Youth:

  1. 6,26-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 2280 х 1080 пікселів;
  2. 8-ядерний процесор Snapdragon 710;
  3. 4/6 ГБ оперативної пам'яті;
  4. 64/128 ГБ вбудованої пам'яті;
  5. Подвійна основна камера з роздільною здатністю 12 Мп;
  6. Фронтальна камера з роздільною здатністю 24 Мп;
  7. Акумулятор ємністю 3 250 міліампер годин.

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Китайські магазини вже оголосили ціну на Xiaomi Mi8 Youth. Як і очікувалося, він буде коштувати від 1 999 юанів (близько 8 260 гривень). Презентація смартфона очікується 18 – 19 вересня.

Xiaomi Mi8 Youth
Ціна Xiaomi Mi8 Youth

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Теги: Смартфони Xiaomi Техно Ціни Китай
Джерело: 24 Канал
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