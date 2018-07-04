15:40
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

В мережі з'явилися нові деталі про мобільні процесори Intel Whiskey Lake-U

136 Читать новость на русском
В мережі з'явилися нові деталі про мобільні процесори Intel Whiskey Lake-U
В мережі з'явилися нові деталі про мобільні процесори Intel Whiskey Lake-U / unsplash

До кінця року корпорація Intel планує розширити асортимент не тільки настільних, але й мобільних процесорів, додавши до їх переліку чіпи Whiskey Lake-U. Першими представниками нового сімейства мобільних CPU повинні стати Core i5-8265U та Core i7-8565U, які нещодавно вдалося виявити в базах даних бенчмарків.

Про це повідомляє ComputerBase.

Читайте також: Intel розсекретила характеристики оновлених процесорів Core i3 та Core i5

Процесори Intel Whiskey Lake-U виготовляються за поліпшеним 14-нанометровим техпроцесом (14-нм ++), мають у своєму розпорядженні чотири фізичні ядра з підтримкою багатопоточності і покликані стати заміною чіпам Kaby Lake Refresh, які дебютували в минулому році. Графічне ядро ​​новинок, як очікується, стане прямим аналогом UHD Graphics 620 і не буде мати у своєму розпорядженні буферну пам'ять eDRAM.

Характеристики процесора Intel Core i7-8565U
Характеристики  процесора Intel Core i7-8565U

Що стосується робочих частот, то Intel Core i5-8265U функціонує на швидкості від 1,6 до 3,9 ГГц в режимі Turbo Boost, тоді як старший Core i7-8565U характеризується номінальною частотою в 1,8 ГГц, а його найбільш навантажене ядро ​​здатне розганятися аж до 4,6 ГГц.


Випробування нових процесорів Intel ​Whiskey Lake-U

Для порівняння, флагман сімейства Kaby Lake-R – Core i7-8650U працює на частотах від 1,9 до 4,2 ГГц. Номінальний теплопакет чіпів Whiskey Lake-U повинен скласти 15 Вт, як і у їхніх попередників.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сьогодні, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 518
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сьогодні, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 721
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сьогодні, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 1236
Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
сьогодні, 08:03 Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
7049
"Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
сьогодні, 00:56 "Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
5378
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук