В мережі з'явилися нові деталі про мобільні процесори Intel Whiskey Lake-U

До кінця року корпорація Intel планує розширити асортимент не тільки настільних, але й мобільних процесорів, додавши до їх переліку чіпи Whiskey Lake-U. Першими представниками нового сімейства мобільних CPU повинні стати Core i5-8265U та Core i7-8565U, які нещодавно вдалося виявити в базах даних бенчмарків.

Про це повідомляє ComputerBase.

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Процесори Intel Whiskey Lake-U виготовляються за поліпшеним 14-нанометровим техпроцесом (14-нм ++), мають у своєму розпорядженні чотири фізичні ядра з підтримкою багатопоточності і покликані стати заміною чіпам Kaby Lake Refresh, які дебютували в минулому році. Графічне ядро ​​новинок, як очікується, стане прямим аналогом UHD Graphics 620 і не буде мати у своєму розпорядженні буферну пам'ять eDRAM.



Характеристики процесора Intel Core i7-8565U

Що стосується робочих частот, то Intel Core i5-8265U функціонує на швидкості від 1,6 до 3,9 ГГц в режимі Turbo Boost, тоді як старший Core i7-8565U характеризується номінальною частотою в 1,8 ГГц, а його найбільш навантажене ядро ​​здатне розганятися аж до 4,6 ГГц.



Випробування нових процесорів Intel ​Whiskey Lake-U

Для порівняння, флагман сімейства Kaby Lake-R – Core i7-8650U працює на частотах від 1,9 до 4,2 ГГц. Номінальний теплопакет чіпів Whiskey Lake-U повинен скласти 15 Вт, як і у їхніх попередників.

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