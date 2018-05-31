В мережі з'явилися нові фото корпусу iPhone SE 2

В мережі опублікували три фотографії, на яких ніби зображений корпус нового iPhone SE 2 та сповіщення про доступні оновлення новинки до iOS 12.

Про це повідомляє 4pda.

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Варто зазначити, що всі фотографії зроблені за допомогою графічних редакторів, а в описі iOS 12 і зовсім згадується неанонсований смартфон, чого раніше не траплялося.



Ймовірні фото корпусу iPhone SE 2​

Джерело не розкриває, з якої причини йому стала доступна операційна система, яку представлять 4 червня на спеціальному заході WWDC 2018. Як сказано в описі, iOS 12 приносить новий дизайн і містить ряд свіжих функцій, в тому числі довгоочікувану темну тему, новий інтерфейс повідомленнь, Always -On Display, новий центр управління, оновлені анімодзі для iPhone X і iPhone SE 2.



Оновлення смартфону iPhone SE 2 до iOS 12

Все представлені фото вище не більше ніж фейк. Наступного понеділка компанія Apple анонсує ряд новинок, серед яких найбільш очікуваними залишаються iOS 12, macOS і деякі апаратні рішення.