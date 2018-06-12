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В мережі з'явилися нові подробиці щодо нових iPhone 2018 року

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В мережі з'явилися нові подробиці щодо нових iPhone 2018 року
В мережі з'явилися нові подробиці щодо нових iPhone 2018 року / unsplash

Журналісти видання Forbes опублікували ексклюзивні схематичні зображення нових смартфонів від компанії Apple. На них зображений дизайн "бюджетного" 6,1-дюймового iPhone та топової 6,5-дюймової моделі. Окрім того, з’явилися нові деталі про новинки.

Про це повідомляє Phone Arena.

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На зображенні 6,5-дюймового iPhone деякі помітили потрійну камеру, яку обіцяють в смартфонах Apple наступного року, але в підсумку з'ясувалося, що вона буде подвійна, а третій отвір призначений під спалах, як в нинішньому iPhone X. Габарити смартфона складуть 157, 2 х 77,1 міліметра, що трохи менше в порівнянні з розмірами 5,5-дюймового iPhone 8 Plus (158,4 х 78,1 міліметра).

Зображення 6,5-дюймого iPhone 2018
Зображення 6,5-дюймового iPhone 2018

Зображення 6,1-дюймового iPhone 2018
Зображення 6,1-дюймового iPhone 2018

Габарити 6,1-дюймового iPhone складуть 147,1 х 71,5 міліметра. Для порівняння, розміри актуального 5,8-дюймового iPhone X – 143,6 х 70,9 міліметра. Дана модель отримає одну основну камеру і буде найбільш доступною в лінійці 2018 року.

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Варто зазначити, що презентація нових iPhone очікується у вересні.

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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