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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

В мережі з'явилися перші фото прототипу Google Pixel третього покоління

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Прототип Google Pixel 3
Прототип Google Pixel 3 / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували фото прототипу Google Pixel 3 XL, на яких навіть помітно кодове ім'я на екрані пристрою – crosshatch. Варто зазначити, що Pixel 3, швидше за все, проходитиме під кодовою назвою blueline, а назва bonito використовуватиметься для Pixel середнього цінового діапазону.

Про це повідомляє ITbukva.com.

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Фотографії Pixel 3 XL були зроблені членом XDA, який зміг дістати пристрій. Він каже, що задня частина виконана зі скла, а це означає, що смартфон може підтримувати бездротову зарядку. Пристрій працюватиме на платформі Snapdragon 845 та матиме 4 ГБ оперативної пам’яті і до 128 ГБ вбудованої флеш-пам’яті.

У верхній частині екрану за трендами 2018 року є надріз. Також зображення показують, що Google Pixel 3 XL, мабуть, отримає сканер відбитків пальців на задній панелі та одну камеру. Користувачі помітили невеликі косметичні зміни. Наприклад, лоток SIM-карти переміщений з лівого боку телефону на нижню частину, поруч з портом Type-C. Гучність і кнопки живлення залишаються на правій стороні телефону.

Google Pixel 3 XL Google Pixel 3 XL
Перші фото Google Pixel 3 XL

Очікується, що моделі третього покоління Google Pixel будуть представлені вже в жовтні.

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Теги: Техно Смартфони Google
Джерело: 24 Канал
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