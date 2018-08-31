В мережі з'явилися перші "живі" фото смартфона Google Pixel 3

Слідом за численними витоками щодо смартфона Google Pixel 3 XL в мережі з’явилась інформація і про його "молодшу" версію під назвою Google Pixel 3. Один із користувачів Reddit опублікував "живі" фото пристрою та скріншоти з його детальними характеристиками задовго до офіційного релізу.

Про це повідомляє Slashgear.

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Google Pixel 3 отримав дисплей "без чубчика" із діагоналлю 5,5 дюймів. Роздільна здатність дисплею 2160 х 1080 точок, а частота оновлення кадрів 60 Гц. Верхня і нижня частини передньої панелі виділяються великими рамками – вони необхідні для того, щоб розташувати на них камери та інші датчики. Співвідношення сторін екрану складає 18:9, також заявлена ​​підтримка HDR.



Дизайн Google Pixel 3

У верхній частині смартфона розмістився подвійний модуль селфі-камери на 8 + 8 мегапікселів. Основний її сенсор отримав апертуру, яку можна перемикати (f / 1,8 – f / 2,2), а допоміжний – фіксовану f / 1,8. Імовірно, що другий сенсор буде відповідати за розмиття фону в портретному режимі або зможе здійснювати ідентифікацію користувача по обличчю.

Ззаду смартфон нагадує старший Google Pixel 3 XL. Роздільна здатність основної камери на даний момент точно не відома. Крім того, на задній панелі розташований дактилоскопічний сканер. Усередині апарату встановлений акумулятор ємністю 2 915 міліампер годин.



Характеристики Google Pixel 3

Найімовірніше, новинка отримає флагманський процесор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 64 ГБ.

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Очікується, що смартфони Google Pixel 3 і Google Pixel 3 XL будуть офіційно представлені в жовтні 2018 року.

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