В мережі з'явилися перші "живі" фото смартфона Google Pixel 3
Слідом за численними витоками щодо смартфона Google Pixel 3 XL в мережі з’явилась інформація і про його "молодшу" версію під назвою Google Pixel 3. Один із користувачів Reddit опублікував "живі" фото пристрою та скріншоти з його детальними характеристиками задовго до офіційного релізу.
Про це повідомляє Slashgear.
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Google Pixel 3 отримав дисплей "без чубчика" із діагоналлю 5,5 дюймів. Роздільна здатність дисплею 2160 х 1080 точок, а частота оновлення кадрів 60 Гц. Верхня і нижня частини передньої панелі виділяються великими рамками – вони необхідні для того, щоб розташувати на них камери та інші датчики. Співвідношення сторін екрану складає 18:9, також заявлена підтримка HDR.
Дизайн Google Pixel 3
У верхній частині смартфона розмістився подвійний модуль селфі-камери на 8 + 8 мегапікселів. Основний її сенсор отримав апертуру, яку можна перемикати (f / 1,8 – f / 2,2), а допоміжний – фіксовану f / 1,8. Імовірно, що другий сенсор буде відповідати за розмиття фону в портретному режимі або зможе здійснювати ідентифікацію користувача по обличчю.
Ззаду смартфон нагадує старший Google Pixel 3 XL. Роздільна здатність основної камери на даний момент точно не відома. Крім того, на задній панелі розташований дактилоскопічний сканер. Усередині апарату встановлений акумулятор ємністю 2 915 міліампер годин.
Характеристики Google Pixel 3
Найімовірніше, новинка отримає флагманський процесор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 64 ГБ.
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Очікується, що смартфони Google Pixel 3 і Google Pixel 3 XL будуть офіційно представлені в жовтні 2018 року.
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