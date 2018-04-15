В мережі з'явилися спокусливі фото 21-річної обраниці Венсана Касселя

52-річний французький актор Венсан Кассель у своєму Instagram похизувався фотографіями своєї 21-річної коханої.

Актор і його кохана обожнюють подорожувати: у березні пара вирушила до Москви, потім повернулася в Ріо-де-Жанейро, а днями Венсан і Тіна виклали в мережу фотографії з відпочинку на океані, повідомляє видання Viva.ua.

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На них актор і модель прогулюються по пляжі. Варто додати, що цього разу компанію коханим склали брат Кунакі – Закарі і їх спільні друзі.

Фотографіями з відпочинку пара ділилася в своїх Instagram. Варто відзначити, що навіть незважаючи на те, що на знімках дівчина позує без косметики, виглядає вона чарівно.