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В мережі з'явився огляд ще не анонсованого Xiaomi Mi A2

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Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2 / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували 11-хвилинний огляд прототипу ще не анонсованого смартфона Xiaomi Mi A2. Ролик швидко видалили, проте зображення пристрою та деякі подробиці про нього все ж лишилися.

Про це повідомляє Gizchina.

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Як і у випадку з Xiaomi Mi A1, головною особливістю новинки повинна стати чиста версія Android від Google замість фірмової прошивки MIUI.

Скріншот з відео-огляду прототипу Xiaomi Mi A2
Скріншот з відео-огляду прототипу Xiaomi Mi A2

Як Mi A1 був повною копією Mi5X, так і Mi A2 є переробленою версією Mi6X. У смартфона 6-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 і роздільною здатністю Full HD +. Апаратною платформою виступає 8-ядерний процесор Snapdragon 660. Також в ньому встановлені подвійна основна камера з модулями на 12 і 20 Мп, а також 20-мегапіксельна фронталка.

Варто зазначити, що, ймовірно, анонса Mi A2 варто чекати ближче до осені – через рік після виходу Mi A1.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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